25 лютого на Миколаївщині зареєстровано три пожежі. На одній з них постраждала жінка 1993 р. н.

У м. Новий Буг Баштанського району горів житловий будинок. До прибуття підрозділу ДСНС, родичі, які й сповістили рятувальників про пожежу, встигли вивести на свіже повітря жінку, яка перебувала в помешканні. Попередньо, вона надихалась продуктами горіння, однак від госпіталізації відмовилась. Пожежу вогнеборці загасили на незначній площі.

Інші епізоди:

у м. Миколаєві горів зоомагазин на площі 30 кв. м;

у м. Очаків виникло займання житлового будинку, попередньо, через необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Вогнеборці загасили пожежу на площі 5 кв.м.

Загалом від ДСНС минулої доби залучались 24 співробітники, 6 спецавтомобілі.