Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає створення в Україні нової моделі функціонування операторів меліоративних систем як некомерційних суб’єктів. На думку авторів закону, він дозволить залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації, а також скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель. Про це передає УНН з посиланням на картку законопроєкту №7577.

“Закон прийнято”, – йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до документу, передбачається створення в Україні моделі функціонування операторів меліоративних систем як суб’єктів некомерційної діяльності з інструментами корпоративного управління та фінансової спроможності, а також чітке розмежування функцій: управління водними ресурсами та експлуатація інфраструктури.

Документ дозволить залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації, скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель, збільшити ефективність та прозорість управління меліоративною інфраструктурою, а також залучити до управління меліоративною інфраструктурою споживачів послуг відповідних меліоративних систем.