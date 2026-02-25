Хоча більшість європейців продовжують підтримувати українців, у деяких країнах ставлення до біженців суттєво змінилось (а умови перебування стали суворішими).
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна “П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі”.
Як змінюється підтримка українців за кордоном
Постдокторантка Київської школи економіки Дарія Михайлишина у коментарі РБК-Україна розповіла, що в цілому українці за кордоном повинні сьогодні доводити, що намагаються знайти роботу, вчать мову, а їхні діти – відвідують місцеві школи.
Тобто йдеться про інтеграцію в життя приймаючої країни.
“Також деякі країни роблять умови для нових біженців жорсткішими, аніж для старих. Особливо, якщо вони уже жили в інших країнах, або виїхали з “безпечніших” регіонів України”, – поділилась спеціаліст.
Вона пояснила, що “частково ці люди сприймаються, як економічні мігранти (які шукають країну з більш комфортним рівнем життя), а не біженці, які тікають від війни”.
При цьому загальний “тренд” у країнах Європейського Союзу зараз – зменшення розмірів соціальних виплат для українців та жорсткіші умови для їх отримання.
У деяких країнах Європи українських біженців більше, ніж в інших (інфографіка РБК-Україна)
Які країни підтримують прийом біженців найменше
Михайлишина повідомила, що загалом підтримка біженців в Європі знизилася, але не обвалилася.
“За даними Євробарометра (весна 2025), 80% європейців все ще підтримують прийом біженців з України. Разом із тим, підтримка різниться від країни до країни”, – пояснила вона.
В яких країнах Європи українці найчастіше отримують тимчасовий захист (інфографіка РБК-Україна)
Так, найнижча підтримка прийому біженців з України нині:
- у Чехії – 53%;
- у Болгарії – 69%;
- у Румунії – 71%;
- в Угорщині – 73%;
- у Польщі – 74%.
Тим часом найвища підтримка наших громадян у таких країнах:
- Португалія – 91%;
- Іспанія – 93%;
- Данія – 94%;
- Фінляндія – 97%;
- Швеція – 97%.