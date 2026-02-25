Миколаїв продовжує системну роботу з розвитку міжнародних зв’язків. У межах такої діяльності сьогодні було підписано угоду про співробітництво з грецьким містом Сирос-Ермуполіс.

Як повідомили в Миколаївській міськраді, підписання відбулося під час онлайн-зустрічі за участі міського голови Олександр Сєнкевич, секретаря міської ради Дмитра Фалька та мера міста Сирос-Ермуполіс Алексіса Атанасіу.

До заходу також долучилися проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Едуард Хачатуров, перший секретар Посольства України в Грецькій Республіці Юлія Боголій, радник Посольства Грецької Республіки в Україні Маноліс Андрулакіс.

Домовленості про укладення угоди було досягнуто ще минулого року під час низки зустрічей Олександра Сєнкевича із грецькою стороною. І сьогодні, 25 лютого, ці наміри офіційно закріпили підписаним документом.

Угода передбачає обмін досвідом у впровадженні інноваційних рішень для розвитку громад, розширення культурних і торговельних зв’язків, а також реалізацію спільних проєктів у сфері освіти та навчання.

Варто відзначити, що Миколаїв вже має 30 міст-партнерів. А від початку повномасштабного вторгнення росії наше місто підписало 18 нових угод про побратимство, послідовно розширюючи міжнародну підтримку та співпрацю.

