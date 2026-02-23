Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 23 лютого.

Вночі та вчора в області було збито/подавлено вісім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Вчора ворог увесь день атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під атакою була енергетична та критична інфраструктура.

М. Миколаїв

Унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення отримали подружжя – 58-річні чоловік та жінка, їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний – середньої тяжкості. Пошкоджено вісім приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль. Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру, станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.

Баштанський район

Внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed 131/136» пошкоджено обʼєкти транспортної та промислової інфраструктури в місті Снігурівка. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.