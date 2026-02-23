Вночі була атакована НПС “Калейкіно” біля Альметьєвська в Татарстані.

НПС «Калейкіно» — це найбільша головна нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть — Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану (недалеко від Альметьєвська), величезний транспортний вузол, який приймає, змішує (компаундує) нафту різної якості із Західного Сибіру, ​​Татарстану, Удмур і перекачує далі магістральними нафтопроводами, включаючи напрямки на Нижньокамський НПЗ та експортні траси.

НПС “Калейкіно” – це не зовсім “завод Дружба”, а одна з ключових стартових нафтоперекачувальних станцій (головна НПС), звідки нафта реально заходить у знаменитий нафтопровід “Дружба”.