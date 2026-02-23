Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб
танків – 11 696 (+2) од.
бойових броньованих машин– 24 082 (+13) од.
артилерійських систем – 37 510 (+40) од.
РСЗВ – 1 654 (+2) од.
засоби ППО – 1 304 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.
крилаті ракети – 4 347 (+33) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.
спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Дані уточнюються.