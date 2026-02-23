Одного з найбільш розшукуваних у світі наркоторговців – голову мексиканського картелю, відомого як “Ель Менчо” – було вбито силами безпеки своєї країни, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Як повідомляють мексиканські газети з посиланням на урядові джерела, наркобарон, справжнє ім’я якого Немесіо Рубен Осегера Сервантеса, був убитий в неділю в західному штаті Халіско.

59-річний гангстер очолював угруповання, яке в останні роки стало наймогутнішою злочинною організацією Мексики: картель “Халіско нового покоління”.

Хоча він менш відомий на міжнародному рівні, ніж картель Сіналоа, очолюваний нині ув’язненим Хоакіном “Ель Чапо” Гусманом, угруповання Халіско добре відоме в Мексиці, де воно сумно відоме своїми проявами ультранасильства і великим арсеналом, що нагадує військовий.

США запропонували винагороду у розмірі 15 мільйонів доларів за затримання наркобарона, який обвинувачується в контрабанді величезних партій кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон країни.

Після його ліквідації у Мексиці розпочалася справжня війна – із убивствами та підпалами.