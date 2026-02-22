Про це президент Зеленський повідомив за результатами аналізу ситуації в регіонах.

-Провів селектор по ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів. Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня.

Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах. Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики.

У Бориспільському районі Київської області через російський удар пошкоджена церква. Ще в частині областей є пошкодження звичайних житлових будинків. Усюди, де потрібно, надається допомога постраждалим. Доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині. Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули. Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується.

Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей.