Історична виноробня князя Трубецького на Херсонщині, перейменована у 2023 році в Stoic Winery, вщент зруйнована російськими ударами. Шато пережило окупацію, розграбування та численні пошкодження, а нині проросійські телеграм-канали поширили відео прямих авіаударів по шато.

Про це повідомив сомельє виноробні Олег Новосьолов.

“Прильоти по виноробні князя Трубецького. Те, що роками відновлювали, зруйновано вщент”, – йдеться в повідомленні.

Виноробня вже проходила шлях відродження. Після Другої світової війни, після занепаду пострадянських часів її піднімали майже з нуля. Вкладали роки праці, великі інвестиції, сучасне обладнання, любов і віру в українське виноробство.

Це була не просто будівля.

Це була історія та перлина Херсонщини. Традиція. Якість. Символ нової хвилі українського виноробсва.

У 2022 році під час окупації обладнання розграбували та вивезли. Потім лише обстрілювали, руйнували.

Тепер новий удар. І руїна.

Болить не лише за стіни. Болить за працю людей. За виноградники. За мрії й плани, які будувалися роками. Болить за місце, куди їхали, щоб відчути смак півдня, тишу Дніпра й гордість за українське.

Я радий, що був дотичний до новітньої історії та розвитку цього місця і бачив, як воно відроджувалося.

Сьогодні виноробня залишиться лише у спогадах і на фото.

Але вірю: колись на цьому місці знову буде життя, додав Новосьолов.