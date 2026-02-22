Природна вібрація Землі за останні тижні зазнала серії незвичайних сплесків, що ставить питання, чи може це явище впливати на настрій та когнітивні функції.

Відома як резонанс Шумана, ця вібрація часто описується як «серцебиття Землі» – стабільний електромагнітний ритм, що генерується блискавкою та затримується між поверхнею планети та іоносферою, пише Daily Mail.

Додаток для моніторингу космічної погоди під назвою MeteoAgent повідомляв про підвищені показники резонансу Шумана протягом лютого, називаючи їх «високими» та потенційно руйнівними, хоча експерти попереджають, що такі вимірювання можуть природним чином коливатися.

Основна частота зазвичай пульсує близько 7,83 циклів на секунду, виміряних у герцах (Гц), а також виявляється кілька високочастотних діапазонів.

Деякі дослідники та захисники здоров’я вважають, що ці частоти перетинаються з хвильовими патернами людського мозку, пов’язаними зі сном, розслабленням та концентрацією.

Однак провідні вчені стверджують, що дослідження їх біологічного впливу є непереконливими.

Хаотичні події, такі як сонячні спалахи, геомагнітні бурі та інші явища космічної погоди, можуть порушувати магнітне поле Землі та змінювати резонанс, хоча ступінь впливу цього на здоров’я людини залишається предметом дискусій.

В інтернеті є окремі повідомлення, які пов’язують сплески резонансу з такими симптомами, як дзвін у вухах, м’язова напруга, втома та затуманені думки, але медичні експерти попереджають, що такі твердження не підкріплені переконливими клінічними доказами.

У четвер MeteoAgent повідомив, що резонанс Шумана Землі все ще залишається високим через помірний спалах на Сонці, який спричинив порушення магнітного поля Землі.

Вчені відстежують ці збурення за допомогою індексу, який вимірює, наскільки магнітне поле планети коливається космічною погодою.

Шкала варіюється від нуля до дев’яти, де нуль означає спокійні умови, а все, що вище п’яти, вказує на геомагнітну бурю, яка може порушити роботу супутників, електромереж та радіосигналів.

Цей показник, відомий як K-індекс, у четвер впав до 3,7, що означає, що електромагнітна активність Землі була вищою за норму, але не такою інтенсивною, як попередні сплески, що спостерігалися протягом лютого.

Цього місяця вже було чотири дні, коли K-індекс піднявся вище 5,0, а це означає, що багато людей, чутливих до цих хвильових частот, ймовірно, можуть відчувати серйозні сплески.

Коли люди намагаються розслабитися або заснути, мозок виробляє повільні тета-хвилі мозку, зазвичай від чотирьох до восьми циклів на секунду, подібно до основної частоти резонансу Шумана.

Деякі дослідники та захисники здоров’я припускають, що такі перекриття можуть впливати на настрій або сон, але наукові докази обмежені.

Прихильники цієї теорії стверджують, що сплески електромагнітної активності Землі можуть сприяти тривозі, проблемам зі сном, труднощам з концентрацією уваги або високочастотному дзвону у вухах, хоча медичні експерти стверджують, що ці симптоми мають набагато більше встановлених причин.

Резонанс Шумана генерується переважно ударами блискавок по всьому світу, тисячі з них трапляються щосекунди, особливо в тропічних регіонах.

Ці удари блискавок створюють електромагнітні хвилі, які відбиваються між поверхнею Землі та іоносферою, шаром атмосфери приблизно на 60 миль над планетою, утворюючи глобальну «ехо-камеру», яка створює стабільну фонову частоту.

У тих, хто намагається заснути або розслабитися, мозок починає виробляти тета-хвилі, частотою від чотирьох до восьми Гц, що повністю відповідає природній гудючій вібрації Землі.

Це відбиття між землею та атмосферою діє як відлуння всередині порожнистого простору, накопичуючи стабільний ритм невидимих ​​хвиль по всій планеті.

Однак, кілька факторів можуть порушити це спокійне та стабільне серцебиття, включаючи суворі погодні умови та заряджені частинки від сонця, що вилітають та вражають Землю.

Як сонячний вітер, так і сонячні спалахи, які посилають надгарячий газ, що складається з електронів та протонів, що мчить по всій Сонячній системі, стискаються та брижаться по магнітному полю Землі при ударі.

Ця екстремальна космічна погода впливає на іоносферу, раптово додаючи більше заряджених частинок до її складу, порушуючи її нормальну електропровідність та роблячи резонансні хвилі Шумана більш інтенсивними.

Людський мозок виробляє власні електричні хвилі, які змінюються залежно від того, що ви робите. Оскільки частоти резонансних хвиль Шумана збігаються з характером роботи мозку, серйозні атмосферні збурення можуть створювати хвилі, які суперечать ритмам нашого тіла.

Не тільки люди страждають від серйозних порушень в атмосфері; екстремальна космічна погода також може поставити під загрозу авіаперельоти та цілі міста.

Airbus, один з найбільших виробників літаків у світі, у листопаді 2025 року повідомив, що сильний вплив сонячної радіації призвів до неконтрольованого падіння одного з його пасажирських авіалайнерів на тисячі футів.

У травні 2025 року експерти повідомили, що вони провели екстремальний сценарій космічної погоди та виявили, що Земля може не пережити вплив сильного спалаху на сонці.

Вони провели «екстренічне навчання на випадок сонячної бурі», симулюючи, що станеться, якщо на нашу планету вдарить сильна геомагнітна буря.

Результати показали, що електромережі вийшли з ладу, сталися відключення електроенергії та зник зв’язок по всій території США.