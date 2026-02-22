Російський держбанк ВТБ ініціює банкрутство нафтової групи «First Oil» – заборгованість компанії перед банком сягає $78,3 млн. Група видобуває до 500 тис. т нафти на рік у Комі та Ханти-Мансійському автономному окрузі і має підтверджені запаси близько 14 млн т. Тепер усі ці активи перейдуть під контроль державних структур.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

-Причини колапсу системні. Санкційний тиск обвалив ціни на російську нафту нижче $40 за барель, зробивши частину родовищ збитковими. Висока ключова ставка ЦБ унеможливила рефінансування боргів. Сукупний результат видобувних компаній у 2025 році – мінус $7,5 млрд, при цьому обсяг реструктуризованих галузевих кредитів досяг $35,2 млрд: фактично кожен п’ятий галузевий кредит переписаний на нових умовах.

«First Oil» – не виняток, а частина хвилі. Наприкінці 2025 року збанкрутувала «Янгпур» – структура «бєларуснєфті» в ямало-ненецькому окрузі. Раніше за позовами податкової впали астраханська нафтова компанія та НК «горний». Половина всіх нафтогазових компаній росії зараз збиткова: за січень – листопад сукупний мінус – 575 млрд рублів. Ті, що залишаються в прибутку, скоротили його більш ніж удвічі – до 3 трлн рублів.

Борговий ринок розвалюється окремо. Лише у січні 2026 року російські компанії 51 раз не виконали зобов’язання за борговими паперами – вдвічі більше, ніж рік тому. Сума пропущених виплат – 3,38 млрд рублів проти 1,78 млрд у січні 2025-го. Тільки за один тиждень дефолт допустили 10 компаній. За весь 2025 рік зафіксовано 25 дефолтів за облігаціями – рекорд з 2022 року.

За даними ЦБ, 11% усіх корпоративних позик вже є проблемними. З урахуванням реструктуризованих кредитів – майже 15% усього корпоративного портфеля. Під реструктуризацію підпали 2,7 трлн рублів позик нафтогазових компаній, стільки ж – у промисловості, 1,6 трлн – у металургії та гірничодобувній галузі. Вугільники накопичили понад 300 млрд рублів сальдованого збитку.

Темпи дефолтів у 2026 році вже суттєво перевищують показники 2025-го, і якість кредитів продовжить погіршуватися. олександр шохін, голова РСПП – найбільшого бізнес-об’єднання росії, до правління якого входять мільярдери зі списку Forbes, – відкрито визнав: російський бізнес не вірить у тимчасовий характер податкового тиску й очікує подальшого погіршення фіскальних умов на горизонті п’яти років, – йдеться у повідомленні.