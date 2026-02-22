Неділя перед Великим постом носить назву Прощена. У цей день православні традиції поєднуються з народними звичаями Масниці, й люди просять пробачення у рідних і друзів. Розповідаємо, що означає свято Прощена неділя та чому пробачення в цей день особливо важливе.

Що сталося у Прощену неділю – історія дати

Прощена неділя – останній день Масниці й день напередодні Великого посту. У цю дату у православних прийнято готуватися до посту через прощення і духовне очищення. У храмах проходять особливі служби: священники одягаються в темний одяг, а під час чину прощення на богослужінні парафіяни просять пробачення один у одного.

Прощення вважається обов’язковою умовою для початку посту: без нього навіть суворе утримання від їжі буде неповним. Тому просять пробачення не тільки в церкві, але і у близьких людей, друзів і знайомих – у всіх, кого коли-небудь могли образити.

Звичай просити пробачення сягає V-VI століть: у ті часи ченці з палестинських і єгипетських монастирів напередодні Великого посту на 40 днів йшли в пустелю. Деякі з них назад не поверталися через суворий клімат. Тому, прощаючись, ченці просили один в одного пробачення, а також прощали інших. Саме так з’явився чин прощення: щоб помиритися з близькими і через прощення знайти гармонію з Богом, пише Уніан.

Згодом цей звичай поширився в православній традиції і, що цікаво, сьогодні його дотримуються навіть ті, хто рідко буває в церкві.

Коли Прощена неділя 2026 в Україні

Дата свята змінюється щороку – вона залежить від Великого посту і завжди припадає на останній день Масниці.

Масниця 2026 закінчиться 22 лютого – це і є Прощена неділя.

Що треба говорити у Прощену неділю

У Прощену неділю багато хто просить вибачення особисто, хтось надсилає повідомлення або листівки. Але вважається, що найкраще це робити, дивлячись в очі.

Люди кажуть один одному прості, але глибокі слова:

– Пробач мене! – Бог пробачить, і я тебе пробачаю!

Пробачення має бути не формальним, а змістовним.

Психологи відзначають, що пробачення має безліч переваг: воно звільняє від негативних емоцій, зміцнює здоров’я, налагоджує стосунки з іншими людьми і сприяє внутрішньому зростанню.

Що не можна робити в Прощену неділю

В останній день Масляного тижня не варто:

нещиро просити про пробачення і нещиро відповідати – це непорядні вчинки, робити це потрібно свідомо;

сваритися і ображати кого-небудь;

їсти м’ясо – воно під забороною протягом усього Сирного тижня.

Намагайтеся не відмовляти у пробаченні.