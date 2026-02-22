Комбінована масована ракетно-дронова атака була направлена на центральні регіони України в ніч на 22.02.26.

Ворог здійснив інтенсивну атаку по двом регіонам впродовж ночі, — Київ та Київщина та Кропивницький, повідомляє Монітор.

По Київщину масовано спрямував групи ударних БпЛА. Завдав щонайменше 12 ударів балістикою по столиці та передмістю. Запустив щонайменше 4х гіперзвукові ракети 3м22 комплексу «Циркон» з Криму. На світанку атакував місто та передмістя групами крилатих ракет повітряного базування.

Кропивницький та передмістя також атакували щонайменше 8х балістичними ракетами, частина з яких могла бути аеробалістичними Кинджалами, ця інформація буде уточнюватись.

Ціллю атаки була енергетика, відомо також про пошкодження цивільних споруд.

Крім того, як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, «цієї ночі Росія знову завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками», — уточнив він.

За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.