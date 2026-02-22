РФ атакувала у Тростянці Сумської області цивільне підприємство, що належить американській компанії Mondelez.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Today, Russia struck another American business in Ukraine—a civilian production facility of Mondelez in Trostianets—one of the first major U.S. investments in Ukraine’s independent economy.



The missile hit one of the production buildings. Fortunately, there were no casualties.… pic.twitter.com/cGS2n0GQFv — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 21, 2026

-Сьогодні Росія завдала удару по ще одному американському підприємству в Україні — цивільному виробничому об’єкту Mondelez у Тростянці — одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України.

Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, жертв немає.

Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє всесвітньо відомі бренди, працевлаштовує українців, робить внесок у нашу та американську економіку.

Коли російські ракети вражають такі об’єкти, вони спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані на американські бізнес-інтереси в Європі.

Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі об’єкти, що належать США.

Напад на мирну промисловість — це не війна, це навмисний економічний терор. Має бути понесена відповідальність, – наголосив очільник МЗС.

Раніше Сибіга повідомляв, що «Росія навмисно завдає ударів по американських підприємствах в Україні, зокрема офіс Boeing у Києві, завод Flex у Мукачеві та виробництво Bunge у Дніпрі. Росіяни атакують не лише український народ, а й американських платників податків. Це були удари по американській економіці», – заявив міністр.

Посилаючись на дані Американської торговельної палати, Сибіга наголосив, що за час повномасштабної війни 47% американських компаній в Україні постраждали від російських ударів, у 57% були поранені співробітники, а 38% мали загиблих працівників.

«У той час як Кремль протягом 2025 і на початку 2026 року пропонував адміністрації Трампа «перезавантаження» економічних відносин зі Сполученими Штатами, Росія водночас атакувала Flex Electronics, Boeing та інші компанії. Москва стверджує, що прагне до відносин зі США, де «бізнес понад усе». Але удари по компаніях «партнера» навряд можна вважати «партнерством».