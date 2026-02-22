У Львові в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. Попередньо, загинула 23-річна поліцейська, також є травмовані. За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб.

“За оперативною інформацією, сьогодні о 00:30 на номер “102” надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух”, — мовиться у повідомленні.

До ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

На місці вибухів у Львові працюють відповідні служби Суспільне Львів/Катерина Олійник

За даними кореспондентів Суспільного, перший вибух у місті було чутно близько 00:30, а близько 00:43 у місті знову пролунали вибухи. Їх було чутно не лише у Львові, а й за містом.

Кореспондентка Суспільного із місця події повідомила, що вибух поблизу ТЦ “Магнус”, що у центрі міста. Наразі там працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Є пошоджені будинки, зокрема вікна та фасади.

У коментарі Суспільному Андрій Садовий уточнив, що станом на 02:50 відомо про близько 15 поранених, з них частина — у важкому стані. Будинок, де стався вибух, був не житловим, там розташовані магазини.