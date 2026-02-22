Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Британія та її союзники повинні просто зараз розгорнути небойові війська в Україні, щоб “перемкнути вимикач” в голові президента Росії Володимира Путіна.

У розмові з ведучою ВВС Лорою Кунссберг, у якій також взяв участь колишній головнокомандувач британських збройних сил, адмірал сер Тоні Радакін, Джонсон заявив, що війська слід відправляти в тилові регіони для виконання небойових завдань.

“Якщо ми розглядаємо план залучення військ після війни, після того, як Путін погодиться на припинення вогню, то чому б не зробити це зараз?”, – заявив експрем’єр.

“Немає жодної логічної причини, чому б нам не направити туди мирні наземні сили, щоб продемонструвати нашу підтримку… вільної, незалежної України”, – заявив Джонсон, додавши, що це є політичним питанням:

“Йдеться про те, чи є Україна вільною країною чи ні. Якщо це васальна держава Росії, чого хоче Путін, то, очевидно, Путін має вирішувати, хто прийде до його країни. Якщо ні, то це залежить від українців”.

Британський уряд нині працює зі своїми союзниками над плануванням діяльності “коаліції бажаючих” для збереження миру та стабільності в Україні, але за умови угоди про припинення війни.

Розмова відбулася за кілька днів до четвертої річниця початку повномасшбаного російського вторгнення в Україну, і транслюватиметься на ВВС ввечері суботи 21 лютого та вранці неділі, 22 лютого.

“Зволікання без потреби”

Джонсон, який на момент вторгнення був прем’єр-міністром, заявив ВВС, що конфлікту можна було б запобігти, якби західні союзники звернули більше уваги на зростаючу агресію Путіна та його анексію Криму у 2014 році.

Джонсон і сер Тоні Радакін розповіли про момент вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року та про перші дні війни, коли було прийнято рішення підтримати президента Володимира Зеленського.

Хоча підтримка з боку Британії була досить потужною, вони погодилися, що західні союзники були занадто повільними та обережними у наданні підтримки Україні.

За чотири роки війні в Україні союзникам часто потрібні були місяці, щоб погодити надання зброї, яку просив президент Зеленський.

Сер Радакін назвав підхід союзників “поетапним” і заявив, що Україна вважає, що це було “занадто повільно, і це дуже розчаровує – ця напруженість існувала весь цей час”.

Джонсон заявив, що ця обережність коштувала життів.

“Ми завжди зволікали без потреби, – сказав він. – Потім ми зрештою дали українцям те, чого вони просили, і насправді це завжди було на їхню користь і на шкоду Путіну”.

Підпис до фото,Колишній британський прем’єр Борис Джонсон та колишній головнокомандувач британських збройних сил адмірал сер Тоні Радакін розмовляють із ведучою ВВС Лорою Кунссберг

Борис Джонсон також заявив, що нездатність протистояти Путіну під час анексії Криму у 2014 році, коли Девід Кемерон був прем’єр-міністром Великої Британії, була “трагічною”.

А коли його запитали, чи Британія та західні союзники сприяли вторгненню Путіна, не сприйнявши його агресію достатньо серйозно, Джонсон відповів:

“Я так думаю. Нездатність щось зробити в Криму була трагічною.

Я думаю, що Путіна підбадьорила нездатність Заходу в Сирії покарати Асада за використання хімічної зброї.

Я думаю, що Путіна ще більше підбадьорило те, що він побачив в Афганістані, і загальне відчуття, що Захід відстає.

Він бачив ці жахливі фотографії американців, яких змушують тікати з Афганістану, і Великої Британії, яка також виводить війська, і це справді додало йому сміливості”.

“Фундаментальна відсутність рішучості”

Далі в інтерв’ю ВВС Джонсон сказав, що “загальна неоднозначність позиції Заходу” зашкодила Україні, додавши: “Якби у нас була ясність і простота щодо України, а не нескінченні вигадки та невідомість, ми могли б врятувати, ми могли б запобігти цьому вторгненню”.

Джонсон, який був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром протягом певного періоду, висловив жаль з приводу того, що не вжив більше заходів.

“Я справді думаю, що нам слід було зробити більше”, – сказав він ВВС.

“Справжня проблема щодо України полягає в тому, що Путін ще не вірить, або ще не переконався, що Захід вважає надзвичайно важливою стратегічною метою, щоб Україна була вільною та незалежною європейською країною.

І доки він не побачить доказів того, що в нас є ця рішучість, я думаю, він просто продовжуватиме.

Це проблема, в якій ми перебуваємо. Це фундаментальна відсутність рішучості”.

Водночас колишній головнокомандувач сер Тоні Радакін закликав британський уряд виконати свою обіцянку витрачати 3,5% національного доходу на оборону до 2035 року.

“Ми взяли на себе, прем’єр-міністр взяв на себе міжнародне зобов’язання. Причиною цього зобов’язання була війна в Європі. Росія слабка, але небезпечна”, – заявив сер Радакін, зазначивши, що “наразі ми в безпеці як країна: ми є ядерною державою, ми є членом НАТО, у нас Америка є нашим головним союзником”, але треба і надалі щось інвестувати у безпеку на майбутнє.

Як відзначила від себе ведуча ВВС Лора Кунссберг, на тлі наближення похмурої річниці війни в Україні її вразило, “як колишній прем’єр-міністр із жалем сказав, що кривавому конфлікту можна було б запобігти з самого початку”, і твердив, що саме провали Заходу, зокрема у час, коли він був міністром закордонних справ, а потім у 10-му офісі, додали сміливості Путіну.

“По суті, Борис Джонсон стверджує, що майже десятиліття помилок у зовнішній політиці призвело до того, що відбувається зараз”, – ділиться своїми враженнями від розмови ведча ВВС, припускаючи, що “це твердження буде обговорюватися ще десятиліттями”.

Ще у 2022 році Європа пообіцяла підтримку Україні, але заявила, що відправлення військ виходить за рамки того, до чого вони готові.

Перехід фокусу “коаліції бажаючих” на відправку військ зараз був би надзвичайно важливим політичним кроком. Але не виключено, що союзники могли б обговорити такі альтернативи, як створення безпечної зони на заході країни або відкриття львівського аеропорту, як передумови до припинення вогню, припускає Лора Кунссберг.

Вона вважає, що заяви Джонсона, схоже, випливають з його власного розчарування, особливо враховуючи його постійні зв’язки з Україною, що реакція союзників була надто нерішучою – достатньо підтримки, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, але недостатньо, щоб покласти край війні.

У розмові і Джонсон, і Радакін прагнули наголосити, що, на їхню думку, президент Зеленський вже пішов на поступки, і що єдиний спосіб досягти миру — це посилити тиск на Кремль, економічний та військовий.

Колишній прем’єр-міністр Британії сказав ВВС, що було помилковим вважати, що російський лідер хоче миру, і він сам сказав про це Білому дому. Але оскільки втрати людей з обох сторін і надалі ростуть, незрозуміло, на що готові піти західні союзники, або наскільки готовий слухати Володимир Путін.