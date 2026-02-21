Ведучий тревел-шоу “Однією Правою” виступатиме у змаганнях з парасноуборду серед атлетів із ураженнями рук. Хільченко втратив ліву руку після ДТП.

Відомий український блогер Владислав Хільченко буде виступати в класі SB-UL (Snowboard Upper Limb) — категорії для спортсменів із порушеннями або ампутацією верхніх кінцівок, повідомляє Tribuna.

Паралімпійські ігри 2026 відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.

Раніше Владислав писав, що взяв участь у міжнародних змаганнях з Парасноубордингу, які пройшли у найбільшому у Європі критому штучному гірськолижному комплексі у Нідерландах.