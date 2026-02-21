Якби Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був скандальним політиком, футбольним менеджером, якого вигнали з вищої ліги, або проблемним генеральним директором, його б звільнили, замінили та забули багато років тому.

Але проблема королівського скандалу полягає в тому, що він не має природної кінцевої точки. Це тому, що вас не можуть насправді звільнити з родини. Вона все одно будуть поруч під час народжень, смертей та шлюбів.

До того ж, за дивовижною історією арешту Ендрю також стоїть особиста історія двох братів, різних за темпераментом, з різними обов’язками в родині, які тепер перебувають по різні боки поліцейського розслідування, пише ВВС.

“Вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю”, – сказав король Чарльз про розслідування поліції після арешту свого брата.

Підпис до фото,Ендрю розмовляє зі своєю родиною, королівською. Фото 1970 року

“Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом”, – йдеться у заяві короля.

Це був аргумент на користь того, щоб закон не звертав уваги на ранг чи королівську родину – і щоб ніхто не був поза межами досяжності правосуддя. Ендрю завжди заперечував будь-які правопорушення у своїх стосунках з Джеффрі Епштейном.

Але це, мабуть, був важкий особистий момент для короля – встановити таку публічну дистанцію між собою та своїм молодшим братом, якого він формально називає Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

За даними королівських джерел, король не має наміру “ховати голову в пісок” і продовжуватиме відвідувати заходи, він не уникатиме публіки та займатиметься своїми справами у звичайному режимі.

В останні місяці король намагався балансувати у стосунках зі своїм непокірним братом. Спочатку він використовував батіг і пряник, а потім поводився як роздратований батько.

Наприклад, понад півтора роки тому король активно намагався усунути Ендрю з Роял Лодж, свого колишнього особняка у Віндзорі.

Ці спроби назвали “облокою королівської хатинки” Облогою Королівської , коли король відрізав брата від фінансової підтримки, намагаючись вигнати його із помешкання. Королівські інсайдери говорили про Ендрю як про “герцога Загрозу”.

Зрештою, Ендрю був змушений піти через скандал, що спалахнув після оприлюднення файлів Епштейна. Але потім втрутився Чарльз і забезпечив брата приватним будинком, – за рахунок короля, а не державної скарбниці.

Це відбиває те, що Палац часто вважає делікатною темою: король все ще має обов’язок піклуватися про свого брата. Тому він дав йому гроші на життя, а також дах над головою.

Ситуацію посилює занепокоєння щодо благополуччя Ендрю, який виглядав приголомшеним і переслідуваним на фотографіях, зроблених після звільнення з-під варти. Делікатності справі додає і занепокоєння, що турбота про Ендрю може бути сприйнята як захист його від пильної уваги.

Підпис до фото,Спадкоємець та запасний: Чарльз, покійна королева Єлизавета та Ендрю у 2019 році

Своєю заявою король робить спробу провести межу між “працюючими членами королівської родини”, які виконують свої “обов’язки та службу”, поки Ендрю проходить через судовий процес.

Якби це був роман про битву братів, можна було б повернутися аж до їхнього дитинства.

Ендрю був гучною, жвавою, товариською дитиною, який, як кажуть, був улюбленцем своєї матері, тоді як Чарльз був вдумливим та схильним до самоаналізу, серйозним старшим братом, який ніс тягар відповідальності як спадкоємець.

У справі Епштейна опубліковано файл про розмову в його будинку в Нью-Йорку, в якій Ендрю називає себе “запасним”.

Зрештою, після десятиліть суперництва, набагато більше карт на руках опинилося у спадкоємця, а не у запасного. Тиха дитина, яку цькували в школі, зійшла на трон.

Зараз пильну увагу приділяють роботі Ендрю торговим посланцем. Але коли його вперше висунули на цю посаду у 2001 році, високопоставлені джерела припускають, що саме Чарльз попереджав про його непридатність.

У той час Чарльз не міг робити нічого, крім як радити, і на роль торгового представника улюбленого молодшого сина призначила покійна королева консультації з міністрами.

Ця роль погано закінчилася у 2011 році через зв’язки Ендрю з Джеффрі Епштейном. На той час, як показують файли Епштейна, британські дипломати, не вражені його соціальними навичками, називали принца “Його блазеньською Високістю”.

Знову ж таки, якби Ендрюбув лідером партії, що зазнав невдачі, він міг би зникнути з поля зору. Якби це була мильна опера, його б не пустили в паб і викреслили зі сценарію. Але натомість Ендрю залишався частиною королівської родини, з’являючись на національних заходах як протиставлення гідним зусиллям свого старшого брата.

Підпис до фото,Принци Ендрю та Чарльз в Аскоті у 2002 році

У той час як Чарльз роками зближувався з природою і був за це висміяний, Ендрю зближувався з Епштейном та його колом.

Багатьох, можливо, здивувала неочікувана стійкість того, як Чарльз, будучи королем, впорався з черговим скандалом з Ендрю восени 2025 року, коли електронні листи показали, що Ендрю підтримував зв’язок з Епштейном ще тривалий час після того, як заявив, що розірвав зв’язки.

Позбавлення його статусу принца та герцога, вигнання з його дому, позбавлення всіх залишків королівського життя, усунення з поля зору громадськості було набагато складнішим, ніж здавалося.

Були деякі припущення, що принц Вільям наполягав на цьому, але королівські джерела чітко дали зрозуміти, що саме король застосував ці санкції до свого брата.

Також неможливо переоцінити розчарування членів королівської родини тим, як Ендрю постійно зривав їхні плани. Ви майже чуєте, як вони зітхають, перш ніж починають говорити.

Нещодавно, коли король презентував свій глибоко зворушливий фільм про гармонію та навколишнє середовище, його слова заглушили заголовки про Ендрю та справи Епштейна.

Цього тижня принц Вільям говорив про важливість чоловічих взірців для наслідування, і, звичайно, всі насправді думали: “А як щодо твого дядька?”

Королівська родина — це сімейний бізнес. Цього тижня їм довелося поставити бізнес вище за сім’ю.