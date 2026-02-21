Проєкт ToxFree виявив небезпечні для здоров’я речовини у кожній із 81 пари навушників, протестованих у Центральній Європі. Дослідники зафіксували наявність сполук, що можуть спричиняти рак, порушення нейророзвитку та гормональні збої.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження провели в межах ініціативи ToxFree LIFE for All — партнерства центральноєвропейських громадських організацій. Лабораторному аналізу піддали 81 пару внутрішньоканальних і накладних навушників, придбаних у Чехії, Словаччині, Угорщині, Словенії та Австрії, а також на онлайн-платформах Shein і Temu.

“У кожному перевіреному продукті виявили небезпечні речовини”, — заявили дослідники. За їхніми даними, бісфенол А (BPA) виявили у 98% зразків, а його замінник бісфенол S (BPS) — у понад трьох чвертях протестованих моделей.

BPA і BPS використовують для зміцнення пластику, однак ці речовини імітують естроген і можуть спричиняти фемінізацію чоловіків, передчасне статеве дозрівання у дівчаток та онкологічні захворювання. Попередні дослідження засвідчили, що бісфеноли здатні мігрувати з матеріалів у піт і всмоктуватися через шкіру.

“Ці хімічні речовини — не просто добавки; вони можуть мігрувати з навушників у наш організм. Щоденне використання, особливо під час фізичних навантажень, коли присутня спека та піт, прискорює цю міграцію безпосередньо до шкіри”, — зазначила Кароліна Брабцова, експертка з хімії організації Arnika.

За словами Брабцової, безпосереднього ризику для здоров’я немає, однак довгостроковий вплив, зокрема на підлітків, викликає серйозне занепокоєння. Вона додала: “Не існує “безпечного” рівня для ендокринних руйнівників, які імітують наші природні гормони”.

Окрім бісфенолів, у навушниках виявили фталати, які можуть негативно впливати на фертильність, хлоровані парафіни, пов’язані з ушкодженням печінки та нирок, а також бромовані й фосфорорганічні антипірени з властивостями ендокринних руйнівників. Більшість цих речовин зафіксували у слідових кількостях.

Дослідники наголошують на так званому “коктейльному ефекті”, коли низькі дози з різних джерел у сукупності створюють потенційно серйозні ризики. За їхніми словами, навушники обрали для перевірки тому, що вони стали повсякденним пристроєм, який люди носять тривалий час і часто під час фізичної активності.

У продукції таких брендів, як Bose, Panasonic, Samsung та Sennheiser, також виявили небезпечні сполуки у складі пластмас. Компанії не відповіли на запити Guardian про коментарі.