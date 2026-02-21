Сотні людей зібралися на мітингу Разом за Україну на Староміській площі в Празі, щоб відзначити четверту річницю російського вторгнення в Україну, повідомляє видання Ceske Noviny, NV та Укрінформ.

На заході, за оцінками поліції, присутні близько 800 учасників. Мітинг організували організації Пам’ять народу, Люди в потребі, Мільйон моментів для демократії, Дякуємо, що ви є та Європейський конгрес українців. Серед виступаючих — президент Чехії Петр Павел та колишній хокейний воротар Домінік Гашек.

Учасники демонстрації тримають українські та чеські прапори, а також роздаються маленькі паперові прапори. Деякі з учасників принесли банери з гаслами Fuck Putin, Stop Imperial Russia та Long Live Ukraine. Також на деяких плакатах висловлюють подяку чехам за їхню підтримку.

Під час заходу чеський президент спілкувався з учасниками, а за годину до початку мітингу на площі відбулася церемонія пам’яті чехів, які загинули як добровольці у Збройних силах України.

У суботу подібні мітинги та марші відбуваються в кількох чеських і моравських містах. У Пльзені, як і в 16 інших містах, встановили модель дрона в натуральну величину, яким Росія атакує українських мирних жителів.

