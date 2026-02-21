В Білорусі понад 500 білоруських підприємств наразі залучені до виконання російського оборонного замовлення.

Про це в коментарі для LIGA.net розповів представник об’єднання колишніх силовиків Білорусі БелПол.

За його словами, йдеться про виробництво артснарядів, реактивних ракет для реактивних систем залпового вогню “Град”, мікрочипів, оптики для танків та блоків управління для балістичних ракет “Сатана” чи “Авангард”. А Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) “день і ніч” виготовляє шасі для “Іскандерів” та С-400.

Співрозмовник зазначив, що те, що зараз відбувається в Білорусі, це “повне розчинення” економіки країни в російській “м’ясорубці”. І цей процес триває з 2022 року – ще тоді українська розвідка доповідала, що білоруська промисловість переходить на обслуговування армії РФ. Навіть закупала труби, щоб у разі потреби організувати додатковий паливний трубопровід в Україну для російських військових.

На тлі цих процесів також відбувається мілітаризація суспільства в Білорусі: переписують закони під “велику війну”, з’являються норми, які не потрібні мирній країні. Наприклад, йдеться про оплату праці під час розбору завалів у воєнний стан.

Для дітей тим часом запроваджують військово-патріотичне виховання та табори, де їх вчать маршувати та будять вибухами світлошумових гранат.

“Білорусь готується до війни. Не обов’язково проти України. Це легко може бути Балтія”, – констатують у БелПол.

Колишні білоруські силовики розповіли, що підприємства ВПК, які зараз будуються з нуля в країні, зможуть вийти на повну потужність приблизно у 2027-2029 роках. Більшість заводів мають дедлайн модернізації – це перша половина 2027 року. Наприклад, завод боєприпасів, а завод корпусних виробів має запуститися в середині 2026-го і видавати по 120 000 снарядів калібру 152 мм і 122 мм на рік.

До цього всього Білорусь намагається купувати вибухівку в Ірані, Китаї та Росії, окремі одиниці обладнання – в Китаї чи Індії. Також, за словами представників БелПол, вони часто блокували постачання компонентів в обхід санкцій зі США, Японії чи Тайваню.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти Лукашенка – за участь у війні, яка тільки посилюється