Як повідомляло Інше ТВ, Верховний суд США скасував усі тарифи Трампа – той каже, що у нього є запасний план

Вчора Трамп був обурений рішенням Верховного суду, а сьогодні вирішив йому на зло ще підвищити мита – всім.

-Прошу вважати цю заяву підтвердженням того, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищую 10-відсоткове глобальне мито для всіх країн — багато з яких десятиліттями «обдирали» США без жодної відповіді (допоки не з’явився я!) — до максимально дозволеного та юридично перевіреного рівня у 15%, — заява президента США Дональда Трампа “на підставі всебічного, детального та повного аналізу абсурдного, погано написаного й надзвичайно антиамериканського рішення щодо мит, ухваленого вчора, після БАГАТЬОХ місяців роздумів, Верховним судом Сполучених Штатів.

Упродовж найближчих кількох місяців Адміністрація Трампа визначить і запровадить нові, юридично допустимі мита, які продовжать наш надзвичайно успішний процес «Зробімо Америку знову великою» — ВЕЛИЧНІШОЮ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ!!!

Дякую за увагу до цього питання.