Брянськ частково залишився без тепла і електрики в результаті атаки ВСУ, пишуть російські пабліки.

Як повідомив увечері 15 лютого губернатор Олександр Богомаз, в результаті удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Брянської області в п’яти муніципальних утвореннях і частково в місті Брянське відсутня тепло і електроенергія.

У Бєлгороді в результаті ракетного обстрілу серйозні пошкодження отримали об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомив глава Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

«Всі аварійні бригади працювали всю ніч і продовжують працювати і на сьогоднішній момент, як і останні неділі практично в цілодобовому режимі», — повідомив утром Гладков.