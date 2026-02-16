Скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через «шолом пам’яті», оголосив про проєкт з підтримки сімей загиблих спортсменів, зображених на цьому шоломі.

«Увесь світ зараз говорить про Україну не тому, що я, і не тому, що мій вчинок, а тому, що ті спортсмени, які зображені на моєму шоломі. Саме їхній голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити», — сказав Гераскевич.

Він переконаний, що родини цих спортсменів потрібно підтримати «не тільки словом, а й ділом». Гераскевич розповів про початок роботи над організацією фандрейзингу для цих родин.

Спортсмен зазначив, що метою буде організація стабільного фонду, який буде допомагати родинам усіх українських загиблих спортсменів.

Також Гераскевич заявив, що невдовзі після Олімпійських ігор стартують Паралімпійські ігри, куди росіян допустили під національним прапором та символікою. За його словами, серед представників РФ є й ті, хто брав участь у війні в Україні, тому треба зробити все, щоб не допустити їх до змагань.

-Тобто, вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра вони будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні. Ми маємо не допустити цього.

