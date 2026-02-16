Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб
танків – 11 676 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
РСЗВ – 1 648 (+0) од.
засоби ППО – 1 301 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Дані уточнюються.