Оператор мобільного зв’язку компанія Lifecell вважає, що можливе об’єднання компаній, що займаються баштовою інфраструктурою двох найбільших операторів мобільного зв’зку України «Київстара» та «Vodafone Україна» призведе до монополізації ринку та загрожує безпеці національного зв’язку загалом.

Про це йдеться в повідомленні Lifecell, повідомляють Українські новини.

“Об’єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. У довгостроковій перспективі наслідки таких змін можуть відобразитися на кінцевих споживачах», – йдеться в повідомленні.

Lifecell вважає, що наслідки цієї можливої транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв’язку і що угода може загрожувати безпеці національного зв’язку загалом.

«Саме розгалуженість інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Тому питання стійкості телеком-ринку під час війни залишається актуальним як ніколи», – підкреслює оператор.

Також компанія вважає, що посилення монополізації негативно вплине на інвестиційну привабливість телекомунікаційного сектору України загалом.

«lifecell наголошує, що рішення щодо можливого об’єднання інфраструктури має ухвалюватися з урахуванням довгострокових наслідків для конкуренції, розвитку телеком-ринку та безпеки країни. З огляду на масштабний вплив на ринок і мільйони споживачів, розгляд угоди має відбуватися відкрито й прозоро, із залученням всіх учасників ринку та експертної спільноти», – резюмує оператор.

В січні Ukraine Tower Company (UTC), що належить нідерландському телеком-холдингу Veon (власник «Київстар»), подала заявку в АМКУ на набуття контролю над активами Ukrainian Network Solutions (UNS), що належить оператору «Vodafone Україна». UTC та UNS – «баштові компанії», що займаються будівництвом та обслуговуванням телеком-веж (базових станцій) і здачею їх в оренду. Такі компанії є у всіх українських мобільних операторів «великої трійки».

«Київстар» за доходами від телекомунікаційної діяльності відчутно переважає “Vodafone Україна”, яка в свою чергу теж значно переважає lifecell. За перше півріччя 2025 року їх показники складали 21,21 млрд гривень, 12,48 млрд гривень та 7,58 млрд гривень відповідно.

