Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба призначив Миколу Кравчука на посаду голови ДП «Адміністрація морських портів України». З липня 2025 року він очолював Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Микола Кравчук має значний досвід у сфері управління та впродовж десяти років обіймав керівні посади на підприємствах та в державному секторі. Освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

За особистий внесок у підтримку обороноздатності держави нагороджений відомчими відзнаками Збройних сил України — нагрудним знаком «За службу та звитягу» ІІІ ступеня та почесним нагрудним знаком «За сприяння війську».

Кравчук з 2011 по 2023 рік обіймав керівні посади на підприємствах, зокрема у період з 2022 до 2023 року був заступником директора та перший заступником директора КП “Київблагоустрій”. З травня 2023 року призначений на посаду голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.