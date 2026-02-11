Служба безпеки у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та Головнокомандувачем Збройних Сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу.

Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.

За матеріалами справи, серед його клієнтів був громадян призовного віку, який ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу.

При цьому зарплатні картки «робітників» перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші. Задокументовано, як з травня 2022 року посадовець у такий спосіб «заробив» 2,6 млн грн.

Під час обшуків у затриманого виявлено гроші та документацію із доказами оборудки.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, зафіксовані розмови, які лише підкреслюють рівень цинізму. Один із фігурантів мріяв за підробленими документами звільнитися з військової служби мовляв, «чекають в іноземній IT-компанії». Іншу жінку оформили в головний військовий госпіталь виключно для декрету та стажу, хоча в реальному житті вона працювала майстром манікюру і спокійно обговорювала це у розмові зі своєю… гадалкою.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім нього підозру отримали двоє його «клієнтів». Їхні дії кваліфіковано як ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.