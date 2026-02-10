“Київстар” підвищує вартість окремих тарифних планів, які не зазнавали змін понад рік.

Про це в компанії “Київстар” повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.

Читайте також: Без світла і в мороз: скільки реально працює мобільний зв’язок та інтернет в Україні

“Ми розуміємо, що будь-яке підвищення вартості тарифів є чутливим питанням. Проте в умовах воєнних та економічних викликів це необхідний крок, щоб зв’язок, інтернет і цифрові сервіси від Київстар, на які щодня покладаються мільйони людей, працювали стабільно”, – кажуть РБК-Україна в “Київстарі”.

Вартість окремих тарифів “Київстар” зростає. Водночас абоненти, для яких змінюється вартість тарифу, зможуть обрати додаткові пропозиції у вигляді збільшення обсягів визначених послуг у тарифі, додають в компанії.

Абоненти, яким не підходить тариф, можуть змінити його на більш релевантний, а абоненти передплати можуть перейти на тариф контрактної форми обслуговування.

“Також, як і раніше, абонентам доступні “Суперсили”, що дозволяють розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, Helsi, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця”, – деталізують в прес-службі.

В “Київстарі” пояснили перегляд тарифів необхідністю підтримувати стабільний зв’язок для понад 23 мільйонів користувачів в умовах війни.

Відбулося велике зростання витрат: від здорожчання електроенергії для бізнесу на 60% до одинадцятиразового збільшення обсягів споживання пального для роботи генераторів під час блекаутів.

В компанії зазначили, що ключовим ресурсом для роботи базових станцій є електроенергія, ціна якої влітку 2025 року для бізнесу зросла на 60%.

“У грудні через масштабні блекаути по всій країні обсяги споживання палива зросли у понад 11 разів порівняно з літнім періодом та становили 1,1 млн літрів за місяць”, – зазначили в “Київстар”, додавши, що така динаміка свідчить про значне зростання реальних витрат на підтримку мережі.

У відповідь на запит РБК-Україна “Київстар” не вказав, які саме тарифи чекає подорожчання і коли саме це відбудеться. Але напередодні в ЗМІ писали, що підвищення цін планується з 1 березня.

За інформацією технічної спільноти “MZU – Мобільний Зв’язок України”, “Київстар” оновлює вартість семи архівних пропозицій, які наразі закриті для нових підключень, що призведе до подорожчання послуг на 50-90 грн.

Корекція ціни торкнеться тарифних планів “Смачний”, “Київстар Комфорт 2018”, “LOVE UA Базовий”, “LOVE UA Свобода/Свобода 2022”, “Безлім Соцмережі”, “Без меж lite” та “ТВІЙ Улюблений”, водночас оператор розширить обсяги мобільного інтернету для використання за кордоном у межах сервісу Roam Like At Home.