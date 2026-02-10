Сьогодні з самого ранку російські воєнкори ниють про те, що не тільки Старлінки на фронті лягли, так ще й Telegram глушать.

І Павло Дуров це підтвердив і прокоментував “уповільнення” телеграма. Він заявив, що РФ обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження та політичної цензури.

Про це йдеться у його заяві.

-Вісім років тому Іран спробував ту саму стратегію і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під надуманими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу.

Незважаючи на заборону, більшість іранців, як і раніше, використовують Telegram (минаючи цензуру) і воліють його додатків, схильних до стеження.

Обмеження свободи громадян ніколи не буде правильним рішенням. Telegram виступає за свободу слова та конфіденційність, незважаючи на тиск, – заявив Павло Дуров.