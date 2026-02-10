Кабінет Міністрів України затвердив план заходів зі скорочення споживання алкогольних напоїв та мінімізації шкоди від них. Документ визначає конкретні кроки держави для зменшення шкоди від алкоголю – від профілактики та просвітництва до раннього виявлення і лікування залежності.

Алкоголь є одним із ключових факторів ризику для здоров’я людини та причиною розвитку багатьох неінфекційних захворювань. Затверджений план дозволить посилити державну політику у цій сфері. Йдеться, зокрема, про розвиток профілактичних заходів, раннє виявлення, діагностику та лікування розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю.

Реалізація плану сприятиме створенню безпечнішого та здоровішого середовища для життя, підвищенню обізнаності українців про шкоду алкоголю та формуванню відповідального ставлення до власного здоров’я.

Ініціатива відповідає Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року та сприяє досягненню Цілей сталого розвитку України.

Документ охоплює низку ключових напрямів. Зокрема, передбачено проведення загальнонаціональних інформаційних і просвітницьких кампаній про ризики та наслідки споживання алкоголю, а також підвищення рівня підготовки медичних працівників і надавачів соціальних послуг. Це дасть змогу своєчасно виявляти загрози та забезпечувати людям із розладами, пов’язаними з алкоголем, необхідну підтримку і допомогу.

До реалізації заходів буде залучено органи влади всіх рівнів, заклади охорони здоров’я, освітні установи та лідери думок.