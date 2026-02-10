Постраждалим надається вся необхідна допомога. Кількість травмованих уточнюється.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Інше ТВ.

Вночі російські безпілотники атакували населені пункти Запорізького району. Через обстріл за кількома адресами виникли пожежі — горіли житлові будинки та господарча споруда. Вибуховою хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі.

За однією з адрес надзвичайники деблокували двох жінок та двох дітей віком 1 та 10 років, відчинивши пошкоджені внаслідок вибуху двері.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

На місці працювали всі екстрені служби.

