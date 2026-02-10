Вранці 10 лютого з візитом до української столиці приїхав прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну.

Про це пише Рубрика, посилаючись на пост очільника молдовського уряду в мережі Х.

“Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал солідарності. Ми підтримуємо Україну як сусіди та друзі, об’єднані нашою відданістю справедливому та міцному миру і нашому спільному майбутньому в ЄС”, – зазначив він у дописі.

Молдовський посадовець додав, що у Києві у нього заплановані переговори з Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Як повідомляло Інше ТВ, Мунтяну — економіст за освітою, йому 61 рік, він вже понад 20 років живе в Україні та називає себе «американцем молдавського походження». Раніше він не займався політикою. Мунтяну є одним із засновників Американської торговельної палати Молдови та президентом-засновником Французького альянсу Молдови. Він також єдиним із представників Молдови має титул «Лицар Почесного легіону» Франції.

1 листопада 2025 року уряд Молдови під керівництвом Александру Мунтяну офіційно склав присягу, розпочавши роботу.