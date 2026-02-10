Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 МР станом на 6 лютого склав близько 19,4 млн т, що на 7 млн т, або 27% менше за показник минулого сезону.

Про це свідчать дані Державної митної служби, пише АгроПортал.

Так, пшениці відправлено на експорт 8,5 млн т. Це на 2,6 млн т, або 23% менше тогорічних обсягів.

Постачання ячменю на зовнішні ринки складає понад 1,3 млн т. Зменшення відносно показника на цю ж дату минулого сезону складає 36%.

Жита відправляли на експорт в обсязі 0,2 тис. т, що в десятки разів менше торішніх 10,8 тис. т.

Кукурудзи експортовано 9,2 млн т, що на 28% менше відвантажень минулого сезону.

Експорт борошна з України склав 39,5 тис. т, що на 14% менше за минулорічний показник.

Для довідки: у 2024/25 МР експорт зернових і зернобобових культур становив 40,6 млн т: пшениці — 15,7 млн т; ячменю — 2,3 млн т; жита — 10,8 тис. т; кукурудзи — 22 млн т; борошна — 71,1 тис. т.

Ну, і не забуваємо, що ворог зараз системно обстрілює порти Великої Одеси, що й є основною причиною зниження темпів експорту.

