Період екстремальних морозів в Україні завершується, хоча у деяких областях найближчої ночі ще може бути до -22°C. Тим часом опади завтра ймовірні лише в одному регіоні – через вплив антициклону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

“Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом”, – поділилась зі своїми читачами експерт.

Згідно з її інформацією, найхолодніше вночі 10 лютого може бути на півночі – до 22 градусів зі знаком “мінус”.

Тим часом нічна температура повітря по Україні в середньому очікується від 12 до 20 градусів морозу.

Чого чекати від погоди завтра вдень

Вдень вівторка температура повітря очікується такою:

у більшості областей – від 4 до 11 градусів морозу;

на півдні та у західних областях – близько 2-4 градусів морозу;

на Закарпатті – до +2 градусів за Цельсієм.

Вітер впродовж 10 лютого буде переважно південний, помірний. На заході України – можливі сильні пориви.

Опадів в Україні через антициклон завтра в цілому не передбачається.

“Лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг”, – зауважила Діденко.

Що буде з погодою в Києві

За словами синоптика, “у Києві – нарешті – завершується епоха сильних морозів“.

“Найближчої ночі спробує ще кусатися, ймовірно до -20 градусів, але вже обламає зуби об нашу столицю”, – уточнила фахівець.

Тим часом вдень 10 лютого у Києві буде:

сухо;

сонячно;

близько -10 градусів за Цельсієм.

“У другій половині дня посилиться вітер південного напрямку“, – додала метеоролог.

Як може змінюватись погода далі

Надалі, згідно з інформацією Діденко, “очікується відчутне підвищення температури повітря“.

Водночас вона нагадала, що зима ще не закінчилась, отже, звісно, ще “будуть коливання холоду”.

“Проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень”, – підсумувала експерт.