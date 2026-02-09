У Чехії в суботу, 7 лютого, відбувся турнір зі змішаних єдиноборств (MMA). Під час шоу одному бійцю довелося рятуватися від розгніваних фанатів.

Словацький спортсмен Павол Васко вкусив за вухо свого суперника Вацлава Мікулашека. Про інцидент у Чехії повідомляє AOL.com і 24 канал.

Що відомо про скандал на турнірі в Чехії?

Бійці змагалися на турнірі, організованому промоутерською компанією Clash. Їх бій відбувся через два місяці після того, як Васко був дискваліфікований у першій зустрічі.

Під час поєдинку словацький боєць вкусив свого суперника за вухо, викликавши кровотечу та бурхливу реакцію глядачів.

Васко був виведений з клітки в супроводі охорони, яка не змогла запобігти тому, щоб словацький боєць отримав удар по голові стільцем і численними напоями, які кидали з трибун арени Winning Group Arena в Брно.

Mike Tyson vs Evander Holyfield.



No.



This is MMA.



Pavol Vasko (aka “Pali Hari”) biting Vaclav Mikulasek (aka “Baba Jaga”) during their fight in Brno, Czech Republic.



Let's say the crowd didn't like it. 😂 pic.twitter.com/2tS7JIiRqo — Tony 🇬🇧 (@TonyL_01) February 8, 2026

Окрім того, кілька осіб з натовпу переслідували словака, а один з них явно бив його кулаками. Васко впав, намагаючись піднятися, після чого в нього кинули другий стілець.

Пізніше Мікулашек опублікував в інстаграмі кадри з травмою, яку отримав у бою.



Цей інцидент на турнірі в Чехії нагадав легендарний момент з Майком Тайсоном, який свого часу вкусив за вухо Евандера Холіфілда.

