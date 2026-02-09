-Енергетика – це головне завдання, цілком зрозуміло для всіх у державі. В усіх регіонах багато сил задіяно, ми ще збільшуємо сили – збільшуємо кількість бригад, також програми підтримки для людей, для підприємців, – про це та інше говорив президент Зеленський у вечірньому зверненні.

Ми говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Уряд зробить більш доступними закупівлі нового обладнання для багатоквартирних будинків, щоб ОСББ могли купувати більше генераторів та іншої техніки, яка так потрібна в умовах дефіциту електрики. Урядовці розширять і програму підтримки власників приватних будинків для автономного живлення. Це дві фактично нові програми, і найближчим часом урядовці повинні представити всі деталі програм суспільству. Щодо вже наявних програм були сьогодні теж звіти. Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати й ремонтувати генератори, – вже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла вже на пів мільярда гривень і буде збільшуватися надалі – кошти в програмі є. Сьогодні ж доручив додатково збільшити програму пакунків тепла – щоб 40 тисяч пакунків було на тижні, і далі програма працюватиме. Я дякую Нафтогазу за допомогу із цією програмою.



Хочу теж відзначити Укрзалізницю – усіх фахівців Укрзалізниці. Надзвичайно складно. Зараз фактично щодня – російські удари по нашій логістиці, по об’єктах, які працюють на залізницю, по рухомому складу. На багатьох напрямках небезпечно, але наша залізниця продовжує працювати.



Дякую за реальну ефективність рятувальникам ДСНС України, які щодня працюють на об’єктах енергетики, на гасінні пожеж, щодня допомагають людям і громадам пройти цей складний час. Результати кожного, хто задіяний зараз у ліквідації наслідків ударів, у відновленні – це робота на всю Україну, на силу нашої держави й на здатність українців вистояти і цією зимою та загалом у війні.



Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх у нашій державі треба більше активності, щоб зараз, у лютому, не було жодного пустого дня посилення України й для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно. Важливий результат є зараз зі старлінками – дякую міністру оборони, одна з вагомих змін. Маємо доопрацювати також усі питання щодо забезпечення армії – це стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська.

На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, і надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією.

Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру.

Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз.