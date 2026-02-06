Про це президент Зеленський говорив у своєму вечірньому зверненні.

– Перше – Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі – в частині областей, у підрозділах, те, що стосується захисту від російських «шахедів». Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати. Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись всюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно.



Такий же підхід – в енергетиці. Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокомпаніям – багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам – тим, які справді ефективні. І часто так буває, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними й можна прискорити роботу. На кожному селекторі саме це – значна частина обговорень. Терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання.

Всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, дуже багато, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс. Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги.



І також загалом важливо максимально цифровізувати все, що стосується проблем, які є, наявних проблем, наявних потреб людей, того, чим і як допомагають людям. Чим більше буде такої цифровізації, тим менше часу буде витрачатись ще й на перевірку звітів.



➡️Ще кілька речей. На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами.



І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія – голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин. Вже були зустрічі Руслана зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма нашими друзями – друзями України в Америці, був Український молитовний сніданок. Усім я хочу подякувати за підтримку й дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне – підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності. Підтримка для України – це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов’язково ми вистоїмо!



Слава Україні!



