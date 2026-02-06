Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СУБОТУ, 7 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;

1.2 – 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00;

2.1 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;

2.2 – 00:00 – 06:00; 08:00 – 12:00; 16:00 – 22:00;

3.1 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;

3.2 – 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00;

4.1 – 02:00 – 08:00; 12:00 – 16:00; 18:00 – 00:00;

4.2 – 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 22:00;

5.1 – 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00;

5.2 – 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00;

6.1 – 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00;

6.2 – 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!