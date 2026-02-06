Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, АРМА продало Льовочкіну 460 гектарів землі в Карпатах за…таких цін і під Миколаєвом немає. Але виявляється, супервигідна оборудка ще може бути зірвана.

Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №62026000000000025 від 12 січня 2026 року за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це йдеться в листах-відповідях Офісу Генпрокурора та ДБР на звернення одного з народних депутатів, які є в розпорядженні ЕП.

В обидвох випадках причиною відкриття кримінального провадження є можливі порушення під час реалізації земельних ділянок у Закарпатській області площею 460 гектарів.

Мова саме про продаж АРМА 8 січня 2026 року на аукціоні трьох земельних ділянок площею 460 гектарів на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн.

Ті торги відбувались у формі “голандського аукціону” (починаються із стартової ціни, яка поступово знижується поки хтось перший не погодиться придбати актив), а в кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, продаж відбувся фактично за мінімальноможливими цінами.

Так ділянку площею 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартова ціна 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський. Він же став власником 199,1488 га заплативши 39,1 млн грн при початковій ціні 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова 88,2 млн грн) придбав Власюк Ігор.

Таким чином середня вартість однієї сотки придбаної на аукціоні землі становить близько 2 тис. грн. В листопаді 2024 року в АРМА розраховували отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн.

За даними Оpendatabot Вінграновський є власником ТОВ “Омбрі Інвестмент”, яка входить в “корпоративну групу родини Льовочкіних”. Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Власюк є засновником ТОВ “Боржава Есет”, кінцевим бенефіціарним власником якої є Вінграновський.

У серпні 2025 року видання Bihus опублікувало матеріал в якому йшлось про те, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту “Боржава”.

Розслідування Офісом Генпрокурора та ДБР в рамках вищевказаного кримінального провадження здійснюється за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу – “Зловживання владою або службовим становищем”. Санкція цієї статті передбачає можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ст. 7 закону про АРМА організовує, контролює та несе персональну відповідальність за прозорість діяльності та результати роботи цього відомства голова агентства.