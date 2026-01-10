Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) днями продало 460 гектарів землі на полонині Боржава в Закарпатській області. Загальна сума угод склала 89,5 млн грн.

8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн.

Зазначені землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони

Оскільки торги відбувались у формі “голандського аукціону” (починаються із стартової ціни, яка поступово знижується поки хтось перший не погодиться придбати актив), а в кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, продаж відбувся фактично за мінімальноможливими цінами.

Так ділянку площею 26,7366 га за 5,4 млн грн (стартова ціна 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський. Він же став власником 199,1488 га заплативши 39,1 млн грн при початковій ціні 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова 88,2 млн грн) придбав Власюк Ігор.

Таким чином середня вартість однієї сотки придбаної на аукціоні землі становить близько 2 тис. грн.

В листопаді 2024 року в АРМА розраховували отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн.

За даними Оpendatabot Вінграновський є власником ТОВ “Омбрі Інвестмент”, яка входить в “корпоративну групу родини Льовочкіних”. Він також є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Власюк є засновником ТОВ “Боржава Есет“, кінцевим бенефіціарним власником якої є Вінграновський.

У серпні 2025 року видання Bihus опублікувало матеріал в якому йшлось про те, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту “Боржава”.

