Заступниця голови офісу президента Ірина Мудра повідомила, що нардеп фракції “Слуга Народу” Денис Маслов є кандидатом на посаду міністра юстиції.

Про це Ірина Мудра написала у Facebook.

Ірина Мудра повідомила, що залишається на посаді заступника голови ОПУ після призначення Кирила Буданова та буде займатись питаннями юстиції.

“Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу Президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку.

Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію. Це напрями, де важлива послідовність, довіра партнерів і результат, а не зміна табличок на дверях.

Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави”, – написала Мудра.