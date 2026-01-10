Президент Дональд Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру, якщо цьогорічна лауреатка премії Марія Коріна Мачадо запропонує її йому під час зустрічі з ним наступного тижня, але представники Нобелівської премії швидко оголосили в п’ятницю, що премія не може бути розділена або передана.

Про це повідомляє Washington Post.

«Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити або передати іншим», – заявили в п’ятницю Норвезький Нобелівський комітет та Норвезький Нобелівський інститут. «Рішення є остаточним і залишається в силі назавжди».

«Я розумію, що вона приїде наступного тижня, і я з нетерпінням чекаю на можливість привітатися з нею», – сказав Трамп про лідерку венесуельської опозиції під час інтерв’ю Шону Ханніті з Fox News, яке вийшло в ефір у четвер. Трамп додав, що чув, що Мачадо хоче вручити йому премію, і що це буде «великою честю».

У п’ятницю Сполучені Штати та Венесуела зробили перші невпевнені кроки до відновлення дипломатії. Очікується, що делегація венесуельських дипломатів прибуде до Вашингтона найближчими днями, згідно із заявою уряду Венесуели. А в п’ятницю дипломатичні та охоронні співробітники Відділу США у справах Венесуели, включаючи Джона Макнамару, тимчасового повіреного у справах, вирушили до Каракаса, за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити переміщення персоналу в умовах нестабільної безпекової обстановки.

Незрозуміло, чи буде новоприведена до присяги тимчасова президентка Делсі Родрігес частиною венесуельської делегації, яка прибуде до Вашингтона.

Білий дім у п’ятницю вранці не надав подробиць про поїздку Мачадо та не уточнив, які питання вона та Трамп обговорюватимуть.

В інтерв’ю з Hannity цього тижня, в якому вона висловила похвалу Трампу, Мачадо сказала, що не розмовляла з президентом США з жовтня, коли її оголосили черговою лауреаткою Нобелівської премії.

Вона переховувалася у Венесуелі протягом останніх днів перебування при владі президента Ніколаса Мадуро та з’явилася в Осло, де її дочка прийняла премію від її імені. Але вона пообіцяла повернутися до своєї країни та закликала до виборів, щоб замінити Мадуро.

«Але я хочу сказати сьогодні від імені венесуельського народу, як ми вдячні за мужню місію [Трампа]», – сказала Мачадо в шоу Hannity цього тижня, додавши, що вона та венесуельський народ хочуть «поділитися» премією з Трампом після того, як американські військові захопили Мадуро та його дружину та доставили їх до Нью-Йорка, щоб вони постали перед судом за звинуваченням у наркотероризмі.

Трамп відкрито прагнув та публічно лобіював Нобелівську премію миру, стверджуючи, що «вирішив» низку міжнародних конфліктів. Кілька світових лідерів підтримали його заяви.

Мачадо, колишній член Національних зборів, виграла праймеріз опозиції у Венесуелі два роки тому, але Мадуро заборонив їй балотуватися на загальних виборах. Мадуро заявив про перемогу над кандидатом, якого підтримувала Мачадо, але перевірки бюлетенів, проведені The Washington Post та незалежними спостерігачами, показують, що повідомлений результат виборів був недійсним.

Після операції США з арешту Мадуро в суботу Трамп заявив, що США «керуватимуть» Венесуелою у співпраці з Делсі Родрігес, віцепрезиденткою Мадуро, яка стала виконуючою обов’язки лідера країни. Трамп не назвав термінів проведення виборів і сказав, що не вірить, що Мачадо має підтримку для управління країною після усунення Мадуро.

«Я думаю, що їй буде дуже важко бути лідером», – сказав Трамп журналістам минулими вихідними. «Вона не має підтримки всередині країни чи поваги всередині неї. Вона дуже приємна жінка, але їй бракує поваги».

Дві людини, близькі до Білого дому, раніше повідомили The Post, що Трамп не бажав підтримувати Мачадо, оскільки вона прийняла Премію миру. «Якби вона відмовилася від неї і сказала: «Я не можу прийняти її, бо це Премія Дональда Трампа», вона була б президентом Венесуели сьогодні», – сказав один із джерел, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатну ситуацію.

Мачадо сказала Ганніті, що, на її думку, якщо вибори відбудуться, вона виграє президентські вибори з величезною перевагою.

