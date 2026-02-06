Сайт TrumpRx.gov, який спрямовує користувачів на ресурси, де можна знайти ліки зі знижкою, пропонує понад 40 найменувань препаратів. Це частина кампанії президента США зі зниження витрат для населення перед проміжними виборами, які відбудуться в листопаді 2026 року, пише ЛБ.

Серед ліків, доступних на платформі Дональда Трампа, — препарати для схуднення та лікування безпліддя від компаній Novo Nordisk, Eli Lilly та EMD Serono. На сайті також доступні певні препарати від AstraZeneca та Pfizer, і Білий дім заявив, що згодом їх стане ще більше.

«Десятки широко використовуваних ліків, доступних сьогодні, — це лише початок, — заявив Трамп у четвер. — Ви заощадите цілі статки».

Минулого року п’ять фармакологічних гігантів погодилися знизити ціни на ліки в США в обмін на звільнення від тарифів та прискорений розгляд нових продуктів Управлінням з продовольства і медикаментів.

Фармацевтичні компанії нещодавно повідомили, що переговори про ціни з Трампом негативно вплинули на їхні продажі. На цьому тижні Pfizer заявила, що на її прогноз продажів на 2026 рік вплинув «несприятливий ефект» цієї угоди.

Novo та Lilly також зазначили, що їхні продажі постраждали через зниження цін на ліки для схуднення. Обидві компанії уклали цінові угоди з Трампом у листопаді.

Запуск TrumpRx відбувався на тлі цінової війни між Novo та конкурентами на ринку засобів для схуднення. Компанія телемедицини Hims & Hers заявила в четвер, що продаватиме версію препарату Wegovy від Novo за $49 на місяць у США, тоді як ціна від датської компанії становить $149 на місяць.

TrumpRx також включає препарати для ЕКЗ (екстракорпорального запліднення) від EMD Serono (належить німецькій Merck), одного з найбільших у світі постачальників допомоги при безплідді. Компанія, яка оголосила про цінову угоду з Трампом у жовтні, заявила, що вартість ліків для стандартного циклу ЕКЗ знизиться на 84%.