Як повідомили у Миколаївській ОВА, станом на 18:00 на дорогах державного та місцевого значення працює 27 комбінованих дорожніх машин (КДМ), використано близько 290 тонн піщано-сольової суміші. Додатково задіяна комунальна техніка в Миколаєві та інших містах області. По всій області дощ, температура –1…–4 °C. Роботи тривають.

Нагадаємо також, що гідрометеоцентр обіцяв на 6-7 лютого мокрий сніг, не виключено, що вночі так воно і буде, але це ситуацію навряд чи покращить.

Тож тричі подумайте, чи вам дійсно треба кудись їхати і навіть йти, бо вже зараз це дуже проблематично.