Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у січні пенсіонери з-поміж внутрішньо переміщених осіб, яких в Україні понад 1,3 млн, масово залишилися без пенсійних виплат. Причиною стало запровадження додаткової процедури підтвердження, про яку більшість людей дізналися вже після припинення виплат.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

-Пенсіонери ВПО, яких на обліку понад 1.3 мільйона, масово залишилися без пенсій у січні. Рік почався з чисельних звернень громадян про припинення виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

Виявляється, для того щоб отримати пенсію, треба було пройти через процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ. Це потрібно було зробити наступним чином: зайти на вебпортал ПФУ, авторизуватися у особистому кабінеті, використавши для цього кваліфікований електронний підпис “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створений в застосунку “Дія”.

А тепер питання. Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім – дуже мало!

Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ.

Наведу приклад моєї мами. Вона виїхала з Волновахи, що на Донеччині, коли місто почала розстрілювати російська артилерія, переїхала в інше місто, отримала довідку ВПО і всі ці роки законно отримувала українську пенсію від держави.

У січні вона телефонує мені й питає: чому цього місяця немає пенсії?

Виявляється, виплати призупинили, бо вона не пройшла ідентифікацію на сайті Пенсійного Фонду. Не тому, що щось порушила. Не тому, що втратила право. А тому, що держава не довела до людей зрозумілу інформацію, що їм потрібно пройти додаткову ідентифікацію та підтвердження.

Тисячі пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації: люди дізналися про нові вимоги вже тоді, коли пенсійні виплати просто не надійшли на рахунок. У результаті — черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду.

Проблема не в людях. Проблема в тому, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, навіть нормально їх про це не повідомивши!

Як бачимо по факту, інформаційна кампанія провалена повністю! Права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу.

Моя позиція проста: люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази.

У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає «Дії». Як вони мали дізнатися необхідну інформацію? Як пройти верифікацію? Мабуть, ніхто про це не думав!

Саме тому я звернувся до Уряду з вимогою не ускладнювати людям життя, а спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри замість того, щоб ганяти людей по нових колах верифікації.

Для більшості цих людей пенсія — єдине джерело існування. І держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його в залежність від того, чи встиг пенсіонер розібратися в новій довідці або електронній процедурі, -написав омбудсмен.

В Мінсоцполітики зазначили, що пенсійний фонд України стверджує, що про масове припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не йдеться. Станом на 1 січня 2026 року призупинено було лише виплати 337 тисячам осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року або не підтвердили, що не отримують пенсію від РФ.

Водночас, від початку 2026 року частині з них пенсії поновлено і виплачено вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому. Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи, у чиїх пенсійних справах досі зазначені населені пункти на ТОТ, як адреси отримання виплат, або які виїхали з ТОТ та не повідомили про неотримання виплат.

ВПО, які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф.

Фізична ідентифікація — це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, у тому числі у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена.

Як поновити виплати:

онлайн за допомогою Дія.Підпису (вебпортал або застосунок ПФУ);

через відеоідентифікацію;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноважену банку;

з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.

Як повідомити про неотримання виплат від рф:

у кабінеті на вебпорталі ПФУ;

під час відеоідентифікації;

у відділенні ПФУ;

поштовим переказом документів, якщо ви закордоном.

Детальні інструкції, відео та покрокові алгоритми — на офіційних ресурсах Пенсійний фонд України.

Дякуємо громадянам за розуміння та терпіння. Ми робимо усе можливе, щоб для усіх, хто має право на виплати, вони якнайшвидше поновились.