Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

-Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення.

Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, і зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.

Найбільш складно в Києві. Є значний дефіцит опалення: майже 3,5 тисячі будинків у різних районах без тепла. Місто, комунальні служби, енергетики обіцяють максимально виправити ситуацію по теплу на завтрашній ранок. Але темп цей повинен бути швидшим. Щодо забезпечення водою в Києві: сьогодні вода має бути в усіх споживачів у Києві. За звітами є, але перевіряємо. Дуже уважно.

Збільшено імпорт електрики. Харків, Чернігів та область, також Суми, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, – Київщина та Київ, інші наші міста та громади, Вінниця та область, Житомирщина, Кропивницький і область, Полтавщина, Черкаси й область, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсон, Одеса та область – я хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах.

Важливо подякувати українським залізничникам за всю їх роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення, особливо з регіонами поруч із фронтом. Були російські удари по інфраструктурі Укрзалізниці: Запоріжжя, Дніпровщина. Очевидне бажання росіян відрізати наші міста одне від одного. Я хочу подякувати всім, хто протидіє. Укрзалізниця також допомагає і ремонтними бригадами на обʼєктах енергетики в наших містах.

Доповідав протягом дня Рустем Умєров. Постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретики щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємось до них.

Ще одне. Фронт. Що б не відбувалось, наші позиції, наш захист на фронті – це ключова річ для збереження України, нашої незалежності, можливості вкладатись у дипломатію та відновлювати життя. Я дякую кожному нашому воїну.

Особливо відзначу за цей тиждень 71-шу єгерську бригаду, 93-тю та 100-ту механізовані бригади, 25-й окремий штурмовий батальйон, також 425-й окремий штурмовий полк, 14-ту і 4-ту бригади оперативного призначення Національної гвардії України, а також хочу відзначити 5-ту штурмову бригаду, 1-й та 225-й окремі штурмові полки. Дякую вам, воїни, ви справжні!

Я дякую всім, хто воює та працює заради України!