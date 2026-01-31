Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась сьогодні вранці.

-Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно, -повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про це говорили сьогодні під час засідання Штабу. Розбирали причини ранкової ситуації. Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання.

Важка ситуація сьогодні була на півночі, в центрі країни та на Одещині. В Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади. Над відновленням опалення вже працюють 220 бригад. Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло, – сказав міністр.