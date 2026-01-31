Каскадне знеструмлення України у суботу, 31 січня 2026 року, сталося через розрив в електропостачанні між Молдовою та Румунією. Енергетики не виключають, що йдеться або про кібератаку, або про безпосередню диверсію за наказом Кремля.

Про імовірну кібертатаку повідомило джерело Еспресо у системі управління українською енергетикою.

“Аварія почалася з лінії Румунія-Молдова, по якій Молдова імпортує електроенергію. У нас об’єднані енергосистеми. Потім відмовила лінія “Західна-Центр”. І почались каскадні відмови через спрацювання автоматики на лініях мереж. АЕС зменшили потужність, один блок взагалі “випав” (про це треба публічно казати)”, – зазначив наш співрозмовник.

“Мої колеги думають, що була кібератака в Молдові чи Румунії. Не у нас. Але треба розслідувати”, – додало джерело.

Версія щодо диверсії

Своєю чергою директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко, окрім вірогідної кібератаки, розглядає варіант з активністю російських диверсантів. Зокрема, у Молдові.

“Вважаю, що не слід виключати кібератаки та диверсії російських спецлужб, оскільки це відбулося напередодні так званих мирних переговорів між Україною та РФ в ОАЕ. Створивши за допомогою Дональда Трампа імідж миротворця через погодження на декілька днів на енергетичне перемир’я, ймовірно, РФ могла перейти до гібрідних методів атак на енергосистему. Більша вірогідність диверсії у Молдові, оскільки там російської агентури вдосталь”, – оцінив ситуацію Омельченко.

Мінцифри: проти української інфраструктури кібератаки не було

Міністерство цифрової трансформації України о 13:26 запевнило, що аварійна ситуація в енергосистемі “не була спричинена кібератакою”.

“Як озвучив президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом”, – йшлося у повідомленні Мінцифри.